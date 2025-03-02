22人進罷免二階連署 至少16立委一階結果9日前揭曉

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（中央社記者高華謙台北2日電）各地罷團推動連署罷免，中選會審議共19位國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2位民進黨議員一階審核通過，另9位民進黨立委待補件。依據各罷團送件時間估算，3月3日至9日至少還有3位民進黨立委、13位國民黨立委的一階審議結果出爐。

眾多罷免團體趕在公職人員選舉罷免法修正條文2月20日生效前，遞交第一階段罷免提議書。中選會共收到64案罷免案送件，其中54案為立委（部分為罷免對象為同1人，或經不予受理程序後重行送件），1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。

中選會表示，經中選會委員會議26日審議，有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入第二階段連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻，補提以1次為限。

據了解，一階審核通過者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及遭停職的新竹市長高虹安，另還有民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

未通過9案皆為民進黨立委，包括伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇。

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此外，由於選罷法規定，中選會收到提議書後，會在25天內查對提議人名冊是否正確。按照各罷團所提供遞件日期推算，3月3日至9日至少還有16位立委審議結果出爐，包括民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、陳瑩；國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、羅智強、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、謝衣鳯。

除此之外，2月13日送件的無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍，民進黨立委黃捷、許智傑與王美惠的罷免審議結果最晚3月10日出爐；另民進黨立委吳琪銘審議結果最晚為3月14日、國民黨立委林沛祥為3月15日、民進黨立委陳俊宇為3月16日前出爐。（編輯：林克倫）1140302