立委質疑罷免提案死亡連署 北市選委會：不評論個案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、陳怡璇台北1日電）民進黨立委伍麗華遭提案罷免，但她指出，罷免她的提案連署書死亡連署高達189人，台北市選委會卻沒有寄出查詢單確認情況。中選會與北市選委會表示，不評論個案相關細節。

伍麗華昨天透過臉書表示，罷免她的提案，有1017份連署書無效，第一階段並未通過，須在10日內補件，但其中死亡連署高達189人，是所有被罷免人中最高。伍麗華質疑，奇怪的是，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」，主因是台北市選委會證實「確實沒有寄出查詢單」。

對於伍麗華個案，北市選委會表示，選務機關不評論個案相關細節，餘亦無其他回應。中選會也指出，中央暨地方選委會等選務機關，不評論個案相關細節。

針對選委會查對原則，中選會與北市選委會說明，公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條規定，主辦選舉委員會辦理第5條第5款（提議人提議有偽造情事）的查對，發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

透過 Google News 追蹤中央社

中選會與北市選委會解釋，依上開規定，主辦選舉委員會辦理提議人名冊查對作業，應依法查對提議人資格有無不符規定，於查對過程中如發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情形，始得依上開辦法規定寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章，寄送查詢單，並非以隨機抽選方式辦理。

中選會強調，若地方依法查對時，發現有疑似大量偽造或抄寫情形，得寄發查詢單查詢，但不得以其未回覆或逾期回覆即逕予剔除。（編輯：林克倫、張若瑤）1140301