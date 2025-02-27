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首頁 / 政治

罷免19藍委與高虹安一階審核通過 另9案待補件

2025/2/27 10:57（2/27 11:18 更新）
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各地罷免團體3日上午在中選會外集結，將一箱箱的連署書搬進中選會送交審查。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日
各地罷免團體3日上午在中選會外集結，將一箱箱的連署書搬進中選會送交審查。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日
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（中央社記者高華謙台北27日電）全國罷免團體陸續送交第一階段提議書。據了解，中選會昨天舉行委員會議，其中2月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，第一階段提議書皆審議通過，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。

中選會截至今天共收到64案罷免案

2025罷免案程序

第一階段：提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊。

第二階段：連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複。

若經查對無誤成案，被罷免人於10日內提出答辯書。提出答辯書期間屆滿後5日內，公告罷免投票日期。

第三階段：罷免案宣告成立後20日起至60日內投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算通過。

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送件，其中54案為立委，1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。

民間團體2月3日赴中選會遞交罷免第一階段提議書，被提議罷免者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及遭停職的新竹市長高虹安。

依公職人員選舉罷免法規定，2月3日遞交的罷免案，中選會應於2月28日前審定完畢。

據了解，中選會昨天舉行委員會議，2月3日遞交的20案罷免提議書已審議通過，後續送的另9名立委罷免案皆需補件；其餘罷免案持續由地方選委會查對中。

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根據中選會網站，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：蘇志宗）1140227

#公職人員選舉罷免法
#中選會
#高虹安
#國民黨
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