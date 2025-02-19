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選罷法修正20日生效 柯建銘：明提暫時處分與釋憲

2025/2/19 17:49（2/19 18:13 更新）
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圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府昨天已公布公職人員選舉罷免法修正條文，新法將於20日起生效。民進黨今天召開中常會，據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會表示，黨團將於明天提出暫時處分與釋憲。

國民黨、民眾黨立委去年12月20日挾人數優勢聯手通過選舉罷免法修正案，修正條文規定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

行政院日前對選罷法提出覆議，立法院於11日表決否決覆議案。依憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在10天內完成公布，總統賴清德昨依法公布選罷法修正後條文。

民進黨下午召開中常會，與會人士轉述，柯建銘在會中談及，總統已依照憲法程序公告「選罷法」相關修正條文，黨團明天會提暫時處分、釋憲。

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據轉述，柯建銘在會中也指出，立院接下來要處理總預算相關爭議，下週是行政院長施政報告，各委員會也將在3月開始開會，「立法院沒有寒假」。柯建銘提到，這會期是罷免的會期，呼籲所有民進黨立委要團結，團結一定會贏。

另外，柯建銘在中常會後受訪表示，立法院把總預算和財劃法修法送出來，總統一定會徵詢政院有無窒礙難行之處，政院當然會開院會提出覆議，覆議案就照程序處理。柯建銘說明，雖然民進黨人少，表決一定會輸，但還是要副署，再提暫時處分、釋憲。（編輯：張若瑤）1140219

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