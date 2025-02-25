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大罷免潮 卓榮泰：最終仍盼和諧政治環境

2025/2/25 09:55
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（中央社記者王揚宇台北25日電）外界關注大罷免，行政院長卓榮泰今天說，人民有其主張的權利，最終總期待一個和諧的政治環境、團結進步的社會，行政工作才能如序展開，國家才能大步向前走。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對媒體詢問是否認為大罷免是立法院僵局的解方等議題，作相關說明。

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卓榮泰說，他始終認為，當民意選出來優秀、認真、負責任的立委，都會得到人民的肯定。但人民所展現出來的民意，只要是在合法的範圍當中，當然有其主張的權利。

他表示，最終總期待一個和諧的政治環境、能夠團結進步的社會，行政工作才能如序地展開，國家才能大步地向前走。（編輯：楊凱翔）1140225

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