內政部：選務人員收到罷免提議後 禁宣傳立場

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（中央社記者高華謙台北17日電）內政部今天表示，選罷法規定，各級選委會的委員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選舉事務等人員，在收到罷免案提議後，不可以有支持或反對罷免案的宣傳行為，違者將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

內政部今天發布新聞稿表示，因應近日各地陸續發起罷免，內政部與中選會今天邀集原住民族委員會、各地方政府民政局處及各地方選舉委員會召開「公職人員罷免案提議及連署查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。

內政部說，按公職人員選罷法規定，各級選委會的委員、監察人員、職員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選舉事務人員，在收到罷免案提議後，依法都不可以有支持或反對罷免案的宣傳行為，違者將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，內政部說，按公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法，已明確規定各級選委會與戶政機關如何分工查對，針對提議人或連署人是不是原選舉區選舉人、提議人或連署人的資料正確性，是由地方選委會函請戶政機關依戶籍登記資料查對；至於提議人及連署人資料是否有遭代簽、蓋章或其他偽造等事項，是由主辦選委會專職人員辦理，不是由戶政機關人員查對。

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內政部表示，如果名冊有疑似偽造狀況，由選委會寄送查詢單向當事人查詢，不能以電話查詢，更不能以面訪等各種方式替代。

內政部說，為確保各罷免案提議及連署查對作業一致性，避免各直轄市、縣市作法差異，引發不必要紛爭，今天會議特別提醒公務人員辦理罷免案提議及連署查對作業時，務必嚴守行政中立，妥善保管提議人及連署人名冊，不得攜帶外出，以免觸犯刑事法令。也請主辦選委會在查對前，應辦理工作人員講習。（編輯：蘇志宗）1140217