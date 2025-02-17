傳號召罷免 府方人士：總統未放棄憲政解決紛爭沒討論出場

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨立院黨團總召柯建銘表示，拋出大罷免前有和總統賴清德溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。府方人士今天說，賴總統立場自始至終都是尊重公民團體自主行動，了解柯建銘第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」。

柯建銘昨天接受電視專訪時表示，在拋出「大罷免」前有和總統賴清德、行政院長卓榮泰兩人溝通過。柯建銘也暗示，接下來賴總統會出來號召大罷免，之所以遲遲未表態，是為了避免藍白抹黑。

對於柯建銘提及「府院黨團3人會議」，府方人士指出，賴總統充分尊重柯建銘，且理解兩人在解決問題的方式各有職責與立場，總統與柯建銘的溝通不只一次、每次也不只3人，府院黨每週固定舉行例會，偶有臨時應變專案會議，會中確實多次談到罷免議題與社會氣氛，但總統與柯建銘各肩負不同職責，討論到相關議題都是希望在合法合憲前提下，窮盡一切救濟手段、力挽狂瀾，讓社會和諧安定。

府方人士轉述，賴總統很能理解柯建銘站在第一線的使命感與焦慮，會中確實多次談及罷免，每次都讓柯建銘暢所欲言，尊重柯建銘有充分發言時間不被打擾，然而，總統立場始終非常清楚，希望以國家領導人高度，遵循憲政程序窮盡手段做救濟，也力促卓榮泰建立行政、立法的溝通管道，理性溝通窒礙難行之處，這也是總統依憲法44條召集五院國政會商的核心初衷。

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另外，黨政人士表示，賴總統在五院國政會商談及大罷免時，以「菩薩畏因、眾生畏果」回應，認為「凡事皆有因」、解鈴還須繫鈴人，期盼立法院聽見公民聲音，理解公民團體為什麼推動罷免，並強調政黨可以競爭、國家不能犧牲，朝野可以競爭、國民不能犧牲，解決「因」，自然就不會有「果」，事出皆有因，這並非任何時程表可以刻意規劃。

黨政人士強調，相關交換意見討論都攤在內部會議上，但總統與柯建銘不曾針對罷免節奏討論任何「出場」的說法。不過，無論是閉門會議或中常會，總統與柯建銘在各種場合互表立場與溝通，看到專訪內容也深感柯建銘的焦慮與辛苦。（編輯：謝佳珍）1140217