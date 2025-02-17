曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

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（中央社記者張建中新竹17日電）聯電前董事長曹興誠今天晚間發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。

名嘴謝寒冰聲稱曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片。曹興誠下午發布聲明指出，AI發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信。

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曹興誠表示，應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私。對照片中的女性可能造成毀滅性打擊，讓她以後在中國無處容身。

曹興誠晚間再發布聲明指出，針對有人散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的。他確定會對散播者提告求償。（編輯：林家嫻）1140217