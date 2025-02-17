曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償
2025/2/17 21:34（2/17 22:06 更新）
（中央社記者張建中新竹17日電）聯電前董事長曹興誠今天晚間發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。
名嘴謝寒冰聲稱曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片。曹興誠下午發布聲明指出，AI發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信。
透過 Google News追蹤中央社
曹興誠表示，應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私。對照片中的女性可能造成毀滅性打擊，讓她以後在中國無處容身。
曹興誠晚間再發布聲明指出，針對有人散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的。他確定會對散播者提告求償。（編輯：林家嫻）1140217
延伸閱讀中選會累計收55件罷免 若多案針對1人以先成案為準曹興誠當罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非國民黨團：反對惡罷全民買單 民脂民膏不該浪費內政部：選務人員收到罷免提議後 禁宣傳立場傳號召罷免 府方人士：總統未放棄憲政解決紛爭沒討論出場
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。