中選會累計收55件罷免 若多案針對1人以先成案為準
2025/2/17 18:09（2/17 18:46 更新）
（中央社記者高華謙台北17日電）中選會說，截至今天共收到55案罷免案送件，其中52案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同1人。針對同一個公職人員提的罷免案，如果已有一案依法宣告成立，還在進行中的罷免案就會公告停止進行。
全國掀起罷免潮，中選會今天發布訊息表示，截至今天下午5時，共收到55案罷免案送件，其中52案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同1人；此外，1案為直轄市或縣市長罷免案，2案為直轄市或縣市議員罷免案。
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中選會說，選務機關在受理相關罷免案時，經初點或查對程序後依法不予受理者，若經再次送件，都採「+1」方式統計送件數。
中選會表示，至於對同一個公職人員提的罷免案，如果已有一案依法宣告成立，也就是經二階連署成立、依法將辦理罷免投票者，還在進行中的罷免案就會公告停止進行。（編輯：翟思嘉）1140217
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