加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/177
首頁 / 政治

中選會累計收55件罷免 若多案針對1人以先成案為準

2025/2/17 18:09（2/17 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為罷免團體3日將連署書搬進中選會送交審查。（中央社檔案照片）
圖為罷免團體3日將連署書搬進中選會送交審查。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北17日電）中選會說，截至今天共收到55案罷免案送件，其中52案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同1人。針對同一個公職人員提的罷免案，如果已有一案依法宣告成立，還在進行中的罷免案就會公告停止進行。

全國掀起罷免潮，中選會今天發布訊息表示，截至今天下午5時，共收到55案罷免案送件，其中52案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同1人；此外，1案為直轄市或縣市長罷免案，2案為直轄市或縣市議員罷免案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中選會說，選務機關在受理相關罷免案時，經初點或查對程序後依法不予受理者，若經再次送件，都採「+1」方式統計送件數。

中選會表示，至於對同一個公職人員提的罷免案，如果已有一案依法宣告成立，也就是經二階連署成立、依法將辦理罷免投票者，還在進行中的罷免案就會公告停止進行。（編輯：翟思嘉）1140217

#中選會
#罷免
延伸閱讀
內政部：選務人員收到罷免提議後 禁宣傳立場柯建銘：藍白出賣台灣 邪不勝正大罷免一定成功朱立倫：民進黨就是要大罷免 柯建銘講出賴總統心聲傳號召罷免 府方人士：總統未放棄憲政解決紛爭沒討論出場
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
內政部：選務人員收到罷免提議後 禁宣傳立場
19
更多編輯台推薦新聞：