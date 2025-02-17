朱立倫：民進黨就是要大罷免 柯建銘講出賴總統心聲

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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北17日電）國民黨主席朱立倫今天說，去年選舉過後，民進黨立刻籌劃今年的大罷免，黨團總召柯建銘不但公開講、黨團協商講、對立委也講，就是要搞大罷免，柯建銘已多次把賴總統的內心話講出來。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天接受電視專訪時表示，在拋出「大罷免」前有和賴總統、行政院長卓榮泰兩人溝通過。柯建銘也暗示，接下來賴總統會出來號召大罷免，之所以遲遲未表態，是為了避免藍白抹黑。

朱立倫今天上午出席國民黨舉辦的智庫能源政策民調記者會，他在會後受訪表示，去年總統和立委選舉過後，民進黨立刻籌劃今年的大罷免，柯建銘從去年講到現在，不但公開講、黨團協商講、對立委也講，就是要搞大罷免。

朱立倫說，如果賴總統的本意就是一定要成為多數，一定要透過大罷免，就明白告訴大家，否則作為國家領導人，應是要和而不是鬥。國民黨一再強調希望朝野和諧、協商，民進黨為什麼每次都要破壞朝野和解或協調的機會，背後的動機大家都看得很清楚，柯建銘只不過把事實說出來，如果不是，請賴總統用行動否定柯建銘的講法。

朱立倫表示，從去年到現在，民進黨所演的就是醞釀大罷免，希望透過大罷免全面改選，也就是告訴台灣所有的民眾，台灣的民主不可能讓在野黨成為多數，一定是民進黨做主，民進黨為主，才是台灣的民主。

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此外，中廣前董事長趙少康上午在「政府如何搶救AI發展困境」座談會受訪表示，民進黨發動大罷免徒勞無功、勞民傷財，因為一定要罷免掉6位國民黨立委，且補選後都要民進黨籍當選才有意義，否則在國會還是不過半；下會期一定是罷免會期、立法院唱空城計，民進黨席次本來就不夠，不管怎麼罷免也沒什麼損失。

趙少康說，因為是民進黨發動大罷免，國民黨基本上是被動，只好以戰止戰，對國民黨來說，精準罷免是有必要的。從前高雄市長韓國瑜的例子來看，當時韓國瑜採取冷戰，就被罷免；基隆市長謝國樑初期也想冷戰，後來才採取熱戰。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1140217