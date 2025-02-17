柯建銘：藍白出賣台灣 邪不勝正大罷免一定成功

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（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，他這段時間一直提到大罷免，就是希望全民可以覺醒，藍白要出賣台灣、把台灣送給中國，但邪不勝正，大罷免一定會成功。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天與黨團幹部召開輿情回應記者會，柯建銘說，民國36年後，台灣歷經228事件，2萬名台灣菁英不經審判就被槍斃，後來進入戒嚴時期，再到今天台灣變成自由民主國家，當民眾了解這些歷史後，就會知道藍白就是要出賣國家、把台灣送給中國。

柯建銘也說，有人說他瘋了、一意孤行，或是與總統賴清德、民進黨派系不合等，國民黨也見縫插針，但他要強調，民進黨的人都知道「我不會背叛民進黨」。府、院、黨、黨團就像4個輪子一起走，反觀國民黨騎單輪腳踏車，怎麼可能跟民進黨的民主汽車對撞、以卵擊石。

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柯建銘提到，藍白現在的所做所為擺明就是不想執政，當大罷免結束，藍白都會被掃進歷史焚化爐，因此他這段時間一直提到大罷免，就是希望台灣民眾可以大覺醒、大認識，全民才有辦法一起顧台灣。

柯建銘提到，中共對台統戰無孔不入，不管是對付宮廟、黑道還是鄉民代表，都有相關人員投入；挺藍白就是挺中國，生命、財產、國家都會不見，而台灣只有一個政黨捍衛台灣主體意識跟主權價值，就是民進黨。（編輯：翟思嘉）1140217