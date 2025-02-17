加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

柯建銘：藍白出賣台灣 邪不勝正大罷免一定成功

2025/2/17 14:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，他這段時間一直提到大罷免，就是希望全民可以覺醒，藍白要出賣台灣、把台灣送給中國，但邪不勝正，大罷免一定會成功。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天與黨團幹部召開輿情回應記者會，柯建銘說，民國36年後，台灣歷經228事件，2萬名台灣菁英不經審判就被槍斃，後來進入戒嚴時期，再到今天台灣變成自由民主國家，當民眾了解這些歷史後，就會知道藍白就是要出賣國家、把台灣送給中國。

柯建銘也說，有人說他瘋了、一意孤行，或是與總統賴清德、民進黨派系不合等，國民黨也見縫插針，但他要強調，民進黨的人都知道「我不會背叛民進黨」。府、院、黨、黨團就像4個輪子一起走，反觀國民黨騎單輪腳踏車，怎麼可能跟民進黨的民主汽車對撞、以卵擊石。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯建銘提到，藍白現在的所做所為擺明就是不想執政，當大罷免結束，藍白都會被掃進歷史焚化爐，因此他這段時間一直提到大罷免，就是希望台灣民眾可以大覺醒、大認識，全民才有辦法一起顧台灣。

柯建銘提到，中共對台統戰無孔不入，不管是對付宮廟、黑道還是鄉民代表，都有相關人員投入；挺藍白就是挺中國，生命、財產、國家都會不見，而台灣只有一個政黨捍衛台灣主體意識跟主權價值，就是民進黨。（編輯：翟思嘉）1140217

柯建銘
韓國瑜將協商總預算 柯建銘：拭目以待藍白買帳否朱立倫：民進黨就是要大罷免 柯建銘講出賴總統心聲
228事件
228歷史展覽與講座 打動溫哥華年輕一代權利回復基金會通過52件賠償案 總賠償金逾1.2億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：