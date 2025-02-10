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曹興誠當罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非

2025/2/10 19:00
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（中央社記者高華謙台北10日電）全國掀起罷免潮，今天又有12個罷免國民黨立委的團體赴中選會送件。前聯電董事長曹興誠表示，他是罷免藍委徐巧芯的領銜人，這次大罷免不成功就等著被中共吞併，請大家務必站出來。

徐巧芯回應，由曹興誠擔任她的罷免領銜人，她覺得啼笑皆非。曹興誠近年來常常利用「反共」之名抹紅他人，甚至說中華民國已經亡國了，身為一個中華民國的國民，完全不能接受這種說法。她相信選民的眼睛是雪亮的，一定會堅定地站出來反對罷免、反對曹興誠。

繼3日有多個罷免國民黨立委的團體到中選會遞交第一階段提議書後，今天又有12個罷免藍委團體赴中選會送件。

曹興誠致詞表示，目前共有31區的選民要求罷免藍委，這個全國性大罷免不是對少數立委有仇恨，也不是幫民進黨爭回國會多數。每個台灣人都應該又藍又綠，藍和綠彼此不是敵人，想侵略台灣的紅色共匪才是共同敵人，所以這次罷免不是無聊藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併，請大家務必站出來。

全台罷免國民黨立委團體3日到中選會送交第一階段提議書，被提議罷免者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

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12個罷免國民黨立委團體今天再赴中選會送件，包括林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、羅智強、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣。

罷免綠委方面也陸續送件，包括民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘等人的罷免提議書日前也送交中選會。（編輯：翟思嘉）1140210

曹興誠
18藍委罷免提議書提交中選會 罷傅崐萁案率先送件本土社團成立反共護台志工聯盟 聲援大罷免行動
徐巧芯
藍委：支持運動不分朝野 未來預算只會多不會少傅崐萁：潛艦國造預算照列 暫時凍結18億元
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