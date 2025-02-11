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立院否決選罷法覆議案 國民黨團：盼民進黨順應民意

2025/2/11 15:02（2/11 15:11 更新）
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行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日進行記名投票表決，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（圖）持票前往圈票處準備投票。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日進行記名投票表決，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（圖）持票前往圈票處準備投票。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院今天舉行記名投票表決，藍白挾人數優勢否決覆議案；國民黨團首席副書記長羅智強表示，這次選罷法修法非常正當，歷次民調也支持罷免連署應附上身分證影本，希望民進黨能順應民意。

立法院會去年12月20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院今天舉行記名投票表決，藍白挾人數優勢，覆議案遭否決。羅智強受訪表示，這次本身就是非常正當的修法，主要就是要讓罷免的連署更便於做真實的查核，比照總統選舉的總統連署方式，要附上身分證影本。

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羅智強指出，連這麼簡單、且有相關法制可以參照的法案，民進黨還要再拚覆議，尊重民進黨提覆議。但國民黨也要按照民主該有的所謂真實查核的程序原則，來進行符合民意的修法；且從歷次民調來看，滿足真實查核、附上身分證影本的修法，民調都是支持的，希望民進黨能夠順應民意。

羅智強強調，覆議案已被否決，接下來就看總統賴清德何時公布，讓新修正的選罷法正式上路。（編輯：林興盟、張若瑤）1140211

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