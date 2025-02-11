加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

藍委籲綠營停止惡罷 盼賴總統出面踩煞車

2025/2/11 12:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北11日電）全台掀起罷免潮，多位國民黨不分區立委今天呼籲民進黨懸崖勒馬，停止惡罷，期盼總統賴清德了解此事對國家的重大傷害，出面踩煞車，但也強調國民黨會挺身而出，對抗全面惡罷。

公職人員選舉罷免法規定就職未滿1年者，不得罷免。2月1日是立委就職滿1週年，中央選舉委員會自3日開工日起陸續收到罷免提案。

行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會今天進行記名投票表決，多位國民黨不分區立委在議場前召開記者會，呼籲民進黨懸崖勒馬，停止惡罷。國民黨立委謝龍介說，如果賴總統願意出面踩煞車，社會就會安和，不過，國民黨仍會挺身而出，對抗全面的惡罷。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨在國會只有51席，投票不會贏，民進黨希望罷免國民黨立委，掌控國會，因此，發動全台罷免的挑起者是誰，誰有這個不好的動機，大家心裡很清楚。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳宗憲說，如果這次大罷免如民進黨的意，之後台灣就是永遠不停的選舉、罷免、補選，此例一開，以後所有選輸的候選人就會發動罷免。

國民黨立委翁曉玲指出，國民黨團提出選罷法修法，未來連署人需檢附身分證，目的是要避免出現死人連署、偽造連署的狀況，行政院竟然提出覆議，讓人匪夷所思，行政院、中選會無疑就是要護航惡罷團體。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1140211

#賴清德
#選罷法
#民進黨
#行政院
#吳宗憲
#國民黨
#謝龍介
#罷免
吳宗憲
憲訴法案件暫時處分 司法院：大法官依法處理財產來源不明輕罪遭停職 林姿妙提行政救濟
賴清德
賴總統邀五院會商 朱立倫：一大好事盼以和為貴文化部與外交部雙部長會商 持續推展文化外交
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
瓜地馬拉巴士墜谷釀54死 賴總統表達最深切哀悼
18
更多編輯台推薦新聞：