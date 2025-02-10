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中選會：收到47件罷免案 其中44案為立委

2025/2/10 19:21（2/10 19:42 更新）
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各地罷免團體3日上午前往中選會送件，大量連署書擺放在中選會外。（中央社檔案照片）
各地罷免團體3日上午前往中選會送件，大量連署書擺放在中選會外。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北10日電）全國掀起罷免潮，各罷團自3日起陸續送件。中選會說明，截至今天下午5時止，共收到47件罷免案送件，其中44案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。

公職人員選舉罷免法規定就職未滿1年者，不得罷免。2月1日是立委就職滿1週年，中央選舉委員會自3日開工日起陸續收到罷免提案。

罷免國民黨立委團體3日到中選會送交第1階段提議書，被提議罷免者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁；以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

12個罷免國民黨立委團體今天再赴中選會送件，被提議罷免者包括林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、羅智強、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣。

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罷免綠委方面，包括民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘等人罷免提議書日前也送交中選會。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若順利進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若經選委會查對無誤進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：張若瑤）1140210

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