批大罷免無正當性 黃國昌：協助公民對抗綠色威權

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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨發動的大罷免毫無正當性，把台灣搞得烏煙瘴氣，很多公民感到憤怒，接下來他將協助自主公民對抗綠色威權，攜手守護台灣民主，且一定會有實體行動。

民眾黨今天舉行新春團拜，秘書長周榆修率領黨公職人員祈願，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等黨公職都與會，並於會後接受媒體訪問。

談及近日路易莎咖啡捲入罷免爭論，黃國昌表示，民進黨發動的大罷免不僅毫無正當性，現在已經搞到波及無辜的攤商、店家、市民，把台灣社會搞得烏煙瘴氣且毫無人性，現在只要不順民進黨意就會被出征攻擊，這絕對不是台灣社會樂見狀況。

黃國昌昨天與館長陳之漢直播時透露，將招募自主公民培訓參與罷免連署。媒體詢問，未來是否有實體行動，甚至與國民黨青年合作。

黃國昌表示，他多次以懇切心態呼籲民進黨主席、總統賴清德以台灣和蒼生為念，能明確表態制止民進黨發動的大罷免，但很遺憾賴總統仍選擇一意孤行，依然為創造民進黨政治利益，不惜撕裂台灣社會，縱容民進黨團總召柯建銘抹紅、抹黑。

黃國昌表示，他相信非常多自主公民看到民進黨撕裂台灣社會、破壞台灣民主，已經感到憤怒且看不下去，很多自主公民希望集結起來對抗綠色威權、團結守護台灣民主；接下來他會協助憤怒的公民對抗綠色威權，並攜手守護台灣民主，且一定會有實體行動。

媒體詢問，如何看待國民黨主席朱立倫拋出立法院新會期要把「非核家園」改為「非碳家園」。

黃國昌雖未正面回應「非碳家園」議題，但表示民眾黨團在新會期會秉持過去2個會期原則，跟另外一個在野黨討論可以合作且福國利民的法案，並安排兩個黨團的三長會談，以最開放態度溝通協商優先法案。

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此外，黃國昌日前表示，不排斥2026新北藍白合，但國民黨昨天指出有其初選制度，外界解讀是給「軟釘子」。

黃國昌表示，每個政黨都有主體性，民眾黨面對2026年大選，從六都議員到縣市首長都會推出最強陣容爭取選民支持，國民黨作為另一個獨立政黨，理所當然有其黨內民主機制與決策，他們也予以尊重。（編輯：謝佳珍）1140206