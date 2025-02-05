加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票11-12月中獎清冊 最低花35元買飲品中千萬
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/163
首頁 / 政治

中選會：選罷新法公布前送件 罷免各階段皆適用舊法

2025/2/5 16:18（2/5 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為各地罷免團體3日前往中選會送件，大量的連署書擺放在中選會外，等著送上樓。（中央社檔案照片）
圖為各地罷免團體3日前往中選會送件，大量的連署書擺放在中選會外，等著送上樓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北5日電）罷免團體近期陸續送交第一階段提議書。中選會今天說，選罷法新法修正公布施行前，已向主管選委會提出罷免案仍適用修正前規定，意即罷免提議適用舊法者，後續連署、投開票等各階段也適用舊法，這是選罷法第131條特別規定。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本等，行政院認定窒礙難行提出覆議案，尚待立法院表決。

截至今天中午12時，中央選舉委員會已收到21件罷免案，其中20案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案。外界也關注若選罷法新法隨後公布，第2階段連署是否需要附上身分證正反影本。

中選會發布新聞稿表示，根據2007年修正新增公職人員選舉罷免法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前規定；這是法律的特別規定，中選會與各地選委會將依此辦理選務。

google news透過 Google News追蹤中央社

中選會說，罷免程序包括提議、連署、投開票等各階段。罷免提議適用舊法者，則後續連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，後續連署、投開票等各階段就適用新法。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若順利進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若經選委會查對無誤進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：蘇志宗）1140205

#中選會
#選罷法
#行政院

2025罷免案程序

第一階段：提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊。

第二階段：連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複。

若經查對無誤成案，被罷免人於10日內提出答辯書。提出答辯書期間屆滿後5日內，公告罷免投票日期。

第三階段：罷免案宣告成立後20日起至60日內投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算通過。

延伸閱讀
18罷免團體送交提議書 中選會：適用選罷法修正前規定民團遞交罷免藍委提議書 朱立倫：力戰到底民團遞交罷免藍委提議書 傅崐萁：執政者當家不鬧事立院新會期藍備戰反制罷免潮 停砍公教年金也成焦點民進黨支持政院提選罷法覆議 遺憾在野黨濫用權力
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
覆議選罷法挨批 政院：三讀法案35天送件才是拖延
19
更多編輯台推薦新聞：