中選會：選罷新法公布前送件 罷免各階段皆適用舊法

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（中央社記者高華謙台北5日電）罷免團體近期陸續送交第一階段提議書。中選會今天說，選罷法新法修正公布施行前，已向主管選委會提出罷免案仍適用修正前規定，意即罷免提議適用舊法者，後續連署、投開票等各階段也適用舊法，這是選罷法第131條特別規定。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本等，行政院認定窒礙難行提出覆議案，尚待立法院表決。

截至今天中午12時，中央選舉委員會已收到21件罷免案，其中20案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案。外界也關注若選罷法新法隨後公布，第2階段連署是否需要附上身分證正反影本。

中選會發布新聞稿表示，根據2007年修正新增公職人員選舉罷免法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前規定；這是法律的特別規定，中選會與各地選委會將依此辦理選務。

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中選會說，罷免程序包括提議、連署、投開票等各階段。罷免提議適用舊法者，則後續連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，後續連署、投開票等各階段就適用新法。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若順利進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若經選委會查對無誤進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：蘇志宗）1140205