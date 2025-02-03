政院對選罷法提覆議 藍：擬11日院會處理

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（中央社記者王承中台北3日電）行政院日前對攸關加嚴罷免連署的選罷法修法提出覆議，立法院今天收到公文。國民黨團總召傅崐萁表示，預計6日下午立法院長韓國瑜會召集朝野協商，11日院會將會處理行政院所提的覆議案。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，加嚴罷免連署，行政院日前認定窒礙難行提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫2日下午到立法院遞件，而立法院工作人員今天上班後已收到公文。

今天是大年初六開工日，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、新任黨團書記長王鴻薇及首席副書記長羅智強等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「時事回應」記者會，並向全國民眾拜年，祝賀新年快樂。

對於何時處理行政院所提的覆議案，傅崐萁表示，立法院本於職責，一定是收到相關正式公文後，就會詢問朝野黨團並敲定時間，由立法院長韓國瑜召集朝野協商，明確覆議案處理的時程。

傅崐萁指出，目前所得到的訊息是在6日立法院新春團拜完後，當天下午1時，韓國瑜將會召集朝野協商，覆議案可能於11日的院會處理。另外，行政院長卓榮泰也表示不只會對選罷法提出覆議，也會對財劃法、總預算提出覆議，對此立法院也會積極排定時間進行處理。

傅崐萁說，呼籲卓榮泰，大過年大家應該要團結一致，朝野要和諧，共謀國事，此時此刻對立法院經民主程序通過的財劃法、總預算提出覆議是否合適，希望卓榮泰三思。

傅崐萁指出，去年開始審查總預算到現在，卓榮泰至今沒有跟在野黨有任何的聯繫、溝通及協調，這是比較遺憾的地方。他認為新年新氣象，卓榮泰應該盡快跟在野黨好好坐下來談，這才是國家之福。

對於藍白是否會在新會期繼續合作，傅崐萁表示，在野黨合作是全世界民主國家共同的機制，防止執政者腐敗，藍白繼續合作絕對無庸置疑。

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他說，只要能夠好好監督國家，為人民把關，所有的合作都很願意，甚至民進黨如果願意跟在野黨好好坐下來談，攜手合作，國民黨也是敞開大門，非常歡迎。朝野政黨本來就應該攜手同心，共同為國家人民做事。

根據憲法增修條文，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：翟思嘉）1140203