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民進黨支持政院提選罷法覆議 遺憾在野黨濫用權力

2025/1/25 14:19（1/25 14:30 更新）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）行政院昨天召開臨時院會決議，對攸關罷免連署附身分證影本的選罷法修正條文提覆議。民進黨今天表示，支持相關憲政機關對此進行一切的救濟作為，在野黨濫用人民賦予的權力作為政治鬥爭工具，充滿政治算計，令人遺憾。

立法院昨天下午送出選罷法連署加嚴版本，包括罷免連署應附身分證正反影本等，行政院考量修正條文有窒礙難行之處，立即召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

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民進黨發言人吳崢今天表示，這次選罷法修訂在立院被強行通過後遲遲未送總統府公布，如今竟然由國民黨立院黨團函請立院，趕在春節連假前一天送交總統府，在野黨濫用人民賦予的權力作為政治鬥爭的工具，充滿政治算計，實在令人遺憾，相信人民都看在眼裡。

吳崢表示，面對選罷法惡修，如今又被作為突襲憲政機關的工具，民進黨支持相關憲政機關對此進行一切的救濟作為，以捍衛人民罷免權利，並確保台灣民主憲政體制的穩定運作。（編輯：林淑媛）1140125

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