罷免連署加嚴政院提覆議 藍委：立院一定會否決

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（中央社記者王承中台北25日電）行政院24日臨時加開院會，通過對選罷法連署加嚴修法提出覆議。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，行政院真的是把覆議當家常便飯，覆議案幾乎可以確定最後一定會被立法院否決。國民黨立委李彥秀說，行政院是赤裸裸毫無道理的「政治覆議」。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本等。行政院考量修正條文有窒礙難行之處，24日召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

王鴻薇今天受訪表示，行政院長卓榮泰稱立法院在年假前一天送出選罷法是偷襲，真的是有被害妄想症。總統府在23日公告憲訴法後，就看到民進黨立法院黨團立刻聲請大法官釋憲及提出暫時處分，所以選罷法才只能在24日送出。

王鴻薇指出，卓榮泰真的是把覆議當作家常便飯，這個覆議案幾乎可以確定最後一定會被立法院否決，這當然就是對卓榮泰的三振出局，而卓榮泰竟然可以唾面自乾。

王鴻薇表示，卓榮泰還指責立法院長韓國瑜沒有道義，難道不知道韓國瑜24日凌晨才剛從美國返台，民進黨的陰謀就是希冀用大罷免來改選立法院長，罷免韓國瑜，這時攻擊韓國瑜，不過就是民進黨一路以來的政治伎倆及陰謀。

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國民黨立委李彥秀指出，行政院24日講在下班後加開臨時院會提覆議，就是要挑戰「立法院7日內集會自行集會」的規範，司馬昭之心路人皆知。卓榮泰與行政院就是要不斷製造憲政爭議，不斷挑戰民主極限，不斷製造朝野衝突，卻不斷地被民意打臉，還完全不自覺。

李彥秀表示，行政院提出覆議案的前提是「法律案、預算案、條約案窒礙難行時」，請問罷免案連署附上身分證明文件有何窒礙難行之處，難道現行總統參選公民連署要附身分證也是窒礙難行嗎，卓榮泰才是赤裸裸毫無道理的「政治覆議」。（編輯：林淑媛）1140125