倒閣解決僵局？卓榮泰喊願意、質疑在野黨不敢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）行政院長卓榮泰今天表示，年後會向總統賴清德報告，經總統核可後，就總預算案向立法院提覆議；覆議若不通過，行政院必須接受，沒有請辭的選項。至於在野黨要求他下台，卓榮泰說，願意立法院提倒閣讓國會重新改選，但他認為，在野黨不敢。

卓榮泰接受「下班瀚你聊」節目專訪，內容於晚間播出。卓榮泰說，雖然大家都說行政院已提出2項覆議，未來可能繼續提，但這是憲法賦予行政院的權利跟義務。

他說，立法院刪減中央政府總預算，經過社會百工百業反彈後，難道國民黨、民眾黨立委沒有感受到社會緊張的壓力，是否還要硬衝硬撞。

卓榮泰表示，如果經賴總統核可，行政院會針對總預算提出覆議，覆議是讓國會有重新審議的機會，朝野坐下來談，談出一個方向。

若覆議案不通過，卓榮泰表示，依憲法增修條文規定，行政院必須接受，沒有辭職的選項。

民進黨立委蔡易餘曾提出尋求新民意，請藍白提倒閣，卓榮泰說，「他們不敢，但是，我希望他們敢」。

主持人詢問，倒閣成功後就必須下台，卓榮泰表示，還有很多人可以在憲政體制下，好好把國家的事情做好，不一定要某一個人。

如果國會全面改選，民進黨還是無法拿到多數，卓榮泰說，那就是民進黨努力不夠，2024年立委選舉，民進黨為什麼會少幾席，就是努力不夠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卓榮泰也說，好多國民黨委員都叫他下台，「不必叫 ，他們可以做」，就再瀟灑一次再提案，用國會重新改選來證明。

若國會改選，民進黨是否有機會過半，卓榮泰說，有正常國家之前，先要有正常國會，會全力衝刺讓國會生態改變。他說，不認為一黨獨大是好的，但是在國會中，沒有辦法合理討論事情，再多黨都沒有用。（編輯：謝佳珍）1140126