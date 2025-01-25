罷免連署加嚴政院提覆議 黃國昌：若遭否決閣揆應下台

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（中央社記者王承中台北25日電）行政院24日臨時加開院會，通過對選罷法連署加嚴修法提出覆議。台灣民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，這已經是卓內閣第3次提出覆議，呼籲這次覆議若再遭立法院否決，請行政院長卓榮泰自己辭職下台。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等。行政院考量修正條文有窒礙難行之處，24日召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

台灣民眾黨代理黨主席、立法院黨團總召黃國昌，今天上午與民眾黨立委黃珊珊，民眾黨台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞等人，前往台北市年貨大街擔任一日店員，隨後前往附近的永樂市場前，向民眾發放紅包。

針對政院對罷免連署加嚴修法提出覆議，黃國昌受訪表示，從總統賴清德、行政院長卓榮泰上任到現在，一個非常清楚的事實是，民進黨執政繳出來的執政成績單，一片蒼白。

黃國昌指出，人民看到的是，民進黨大概只剩下2招，第1招是行政院提覆議，第2招是聲請憲法法庭解釋，民進黨除了覆議，就是釋憲，沒有別的招了。

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黃國昌說，這一次卓榮泰針對公職人員選舉罷免法提出覆議，這已經是卓內閣第3次提出覆議，呼籲這次覆議，若再遭立法院否決，請卓榮泰自己辭職下台。

黃國昌表示，因為卓榮泰個人的無能、怠惰，行政院除了提出覆議，也不知道能夠做什麼其他的事情，讓國家整體施政產生重大延滯。如果卓榮泰手上握有新台幣2兆9000億元的預算不知道怎麼施政，而且還在行政院成立假訊息散播中心，「卓榮泰下台，換一位更有能力的人，才是台灣之福，才是百姓之福」。（編輯：林淑媛）1140125