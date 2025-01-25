選罷法案提覆議 卓榮泰：立法院盜壘已刺殺出局

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，並在24日將條文送出，行政院決定提出覆議。院長卓榮泰今天表示，對立法院的盜壘，已刺殺出局，盼兩院間要光明磊落。

卓榮泰上午前往新北市泰山區視察高速公路局交控中心，視察前接受聯訪。媒體詢問，如果覆議失敗的話，是否如同在野黨所說，「被三振要辭職」。

卓榮泰說，昨天經過行政院臨時院會，對「公職人員選舉罷免法」部分條文案的修正，基於憲政機關的職權，提出覆議。

卓榮泰說，覆議是走正道必須要做的，他非常反對這種旁門左道，用偷襲的方式，竟然在下班前，不顧公務人員正在整理自己的辦公處所，也在準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作（將三讀通過的選罷法修正案送到行政院），所以他向立法院表達最大的不滿。

民眾黨團昨天說，民進黨濫提覆議自打臉，甚至不惜勞師動眾，使行政、立法兩院公務人員無法好好過年，必須加班處理覆議案；卓榮泰應接受結果，3次覆議就形同三振出局，該請辭下台。

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對此，卓榮泰說，其實他面對的是三個壞球，沒有三振的問題，且昨天傍晚4時47分立法院的盜壘，行政院已經在5時15分「把它刺殺出局了，它已經失敗了」。

卓榮泰說，希望在球場上也好，在兩院之間也好，大家要正正當當的、光明磊落的，用憲法的規定、用互相尊重的精神，這樣國人才會看到正常的國會，才會是一個正常的國家。（編輯：李淑華）1140125

行政院24日對攸關罷免連署附身分證影本的選罷法修正條文提覆議。（中央社製圖）