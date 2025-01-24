立院送出選罷法加嚴修法 柯建銘：國民黨團做白工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北24日電）立法院會去年12月20日三讀修正通過修正選罷法部分條文，立院遲至今天才將法案送出，行政院傍晚召開臨時院會通過覆議案。民進黨立院黨團總召柯建銘晚間表示，他早已預料到國民黨團會這樣做，但這一切都是做白工，無路可走。

立法院會去年12月20日三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，規定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。不過，行政院去年12月27日僅收到立院的憲法訴訟法函文，立院通過的選罷法及財政收支劃分法均未送出，引發民進黨強烈抗議。

民進黨團幾經要求立法院長韓國瑜處理，均未獲回應，柯建銘前天喊話要求韓國瑜儘速回國處理，立法院今天下午將選罷法部分修正條文案送至行政院。

柯建銘晚間在臉書發文表示，依憲法增修條文第2項第2款規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。

柯建銘指出，如為休會期間，立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

柯建銘說，行政院臨時院會依照憲法增修條文第2條第2款辦理，請立院召集臨時會處理覆議案，覆議案會在2月2日送回立法院，「立法院那天為覆議案開會？就是2月3日開工那天」。他也呼籲，「開工大吉，罷免大吉！」

柯建銘接受中央社訪問時進一步表示，他上午在立法院舉行記者會時，曾提醒過在場媒體「過年期間要來上班」，證明他早就預料到國民黨團會怎麼做。

柯建銘說，國民黨團去年12月20日占領主席台、強制表決通過選罷法，三讀後卻不敢把法案送出去，早就沒路可走，只能大刪114年度中央政府總預算案，但也是沒用，一切都是做白工，國民黨團早被他看破，被他圍死。

透過 Google News 追蹤中央社

民進黨團幹事長吳思瑤也在臉書發文說，藍白不演了，一切都是國民黨的政治盤算，立法院自我閹割自我踐踏，完全配合國民黨的一黨之私，民眾黨不作聲暗支持，就是反民主的共犯。

吳思瑤指出，藍白惡修選罷法，沒收的不只是人民權利，更沒收了立院的民主，藍白執意當全民公敵，註定踢到鐵板，得不償失。（編輯：林克倫）1140124