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立院送出選罷法連署加嚴修法 政院臨時院會通過提覆議
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立院送出選罷法連署加嚴修法 政院臨時院會通過提覆議

2025/1/24 19:06（1/24 20:03 更新）
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立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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（中央社記者溫貴香台北24日電）立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，行政院考量修正條文有窒礙難行之處，今天召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

行政院長卓榮泰說，立法院在春節連假前夕，即今天下午4時47分許，匆忙送出公職人員選舉罷免法部分修正條文案至行政院；這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，行政院也不得不緊急召開臨時院會，經由院會討論與同意，決定後續的救濟行動。

卓榮泰向緊急前往參與院會的各部會正、副首長致歉，他說，同時也會向立法院長韓國瑜表達高度不滿，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責。

卓榮泰表示，選罷法第76條、第79條、第80條及第83條加嚴罷免案提議及連署要件，且於修正條文公布日施行。經研議後，有包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，所以，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

卓榮泰強調，行政院作為國家最高行政機關，除依法行政外，也具捍衛憲政秩序、守護人民基本權利等責任，並應確保相關施政的成效。

他說，民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，這次提出覆議的目的，並非希望升高朝野對立與衝突，而是期待透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

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立法院去年底修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，綠營批評導致連署加嚴，沒收罷免權。

立法院對於行政院提出的覆議案，應於送達15日內作成決議，因立院已休會，依照憲法增修條文規定，休會期間，立院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。（編輯：謝佳珍）1140124

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