加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

年假前送出選罷法 卓榮泰批霸凌向韓國瑜表達不滿

2025/1/24 21:52（1/24 22:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰（前）。（中央社檔案照片）
行政院長卓榮泰（前）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北24日電）行政院長卓榮泰表示，選擇今天下班前將三讀通過的選罷法修正案送到行政院，只有國民黨、民眾黨主導的立法院才會對政府公務人員下這種陰謀手段，行政院必提覆議，反制立法院的霸凌，他已經向立法院長韓國瑜表達最大的不滿。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，並在今天將條文送出，行政院考量修正條文有窒礙難行之處，今天召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，行政院必提覆議，反制立法院的霸凌。基於憲政機關的憲法責任，行政院強烈抗議立法院的故意刁難、玩法弄權，他已經向立法院長韓國瑜表達最大的不滿。也只有國民黨、民眾黨主導的立法院才會對政府公務人員下這種陰謀手段。

他說，備受爭議的選罷法修法，自從去年12月20日通過後，立法院遲遲不送出，偏偏選在今天下午4時47分，當行政院人員各自整理辦公處所，準備安心過春節連假的下班前，部會首長也各自在部內向人員致謝、恭賀新年的時刻，匆匆的送進行政院。

他表示，這完完全全是非理性的政治算計、是極端不體恤公務人員、只為遂行國民黨民眾黨兩黨政治目的的粗暴行為，為此卻讓公務員必須加班、必須承受壓力、情緒一定受影響，這就是赤裸裸的公開霸凌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰說，國眾兩黨知道行政院若要提出覆議，就得在連假中勞師動眾、放棄春節休假，要在法定10天內召開臨時院會後，還必須呈總統核可，才能移立法院完成程序，所以經過機關算盡，選擇今天下班前的時間將案子送到行政院，絕對是居心不良、罔顧道義。

卓榮泰說，「我們不會中計不會示弱」，讓霸凌者得逞是弱者的表現，行政院必須大大方方、正正當當的公開回擊，為正道回擊、為公義回擊、為憲政回擊，更是為全民必要的回擊。（編輯：謝佳珍）1140124

#行政院長
#立法院長
#卓榮泰
#韓國瑜
延伸閱讀
立院送出選罷法加嚴修法 柯建銘：國民黨團做白工政院提選罷法覆議 藍批何來窒礙難行、白指將否決選罷法修法政院提覆議 府：總統審慎評估、守護憲政
卓榮泰
政院擬凍5成地方補助 鍾東錦：苗栗已無力舉債政院地方補助凍5成 陳其邁：立院懲罰到地方
韓國瑜
外交部預算遭刪減凍結 林佳龍憂台灣在世界舞台消音川普就職訪美慶賀團返台 韓國瑜：每天睡眠不足
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
政院擬凍5成地方補助 鍾東錦：苗栗已無力舉債
17
更多編輯台推薦新聞：