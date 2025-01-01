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國民黨：將否決憲法訴訟法覆議 民進黨若要公投會直球對決

2025/1/1 12:39（1/1 12:52 更新）
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去年12月20日立法院長韓國瑜（前左2）在多名國民黨籍立委陪伴下，敲槌宣布憲法訴訟法修正案三讀。中央社記者翁睿坤攝 113年12月20日
去年12月20日立法院長韓國瑜（前左2）在多名國民黨籍立委陪伴下，敲槌宣布憲法訴訟法修正案三讀。中央社記者翁睿坤攝 113年12月20日
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）立法院會日前三讀修正憲法訴訟法等三法，其中憲訴法已送達政院，行政院將於2日在行政院會通過、提出憲訴法的覆議。國民黨立法院黨團書記長林思銘今天說，這部法沒有窒礙難行之處，會予以否決。

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法等三法，其中憲訴法三讀條文已送達政院。行政院發言人李慧芝表示，2日當天將在行政院會通過、正式提出憲訴法的覆議。

林思銘今天說，覆議是行政院的權力，認為法律窒礙難行尋求的救濟管道，但憲訴法沒有窒礙難行之處，同時也合憲，因此，國民黨團會予以否決。

談到要求立法院延緩咨請總統公布選罷法與財劃法修法，林思銘說，待立法院處理完憲法訴訟法覆議案、總統公布後，已完成三讀修正的財劃法、選罷法兩法將一併送出立法院。

國民黨立委李彥秀表示，提出覆議是行政院的權力，但是覆議與釋憲都是轉場過水，以在野黨在國會的多數，以及憲訴法並沒有涉及憲法的權責架構，行政單位的覆議與釋憲最後都會失敗。

李彥秀認為，民進黨與賴總統最後要的就是公民投票，當然，公投也是人民的信任投票，如果民進黨在8月發動公投，在野黨也會直球對決，執政的民進黨也必須為公投結果負起完全的政治責任。

國民黨立委許宇甄表示，才剛跨入2025年，行政院就要對憲訴法提起覆議，總統賴清德、行政院長卓榮泰是否是覆議上了癮。賴政府上任以來，為了保住權力，任人唯親、屢提覆議、製造惡意罷免、鼓吹民眾上街，嘴巴說愛台灣，行事作為卻是害台灣。

許宇甄說，憲訴法修法是為了避免憲法法庭以極少數制約多數的情形再次發生，賴總統只要儘速提名適格的大法官，在立法院順利完成審查，通過表決後，自然不會發生憲法法庭人數不足無法開會的問題。（編輯：黃瑞弘、楊凱翔）1140101

（中央社製圖）
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#憲法訴訟法
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