朱立倫：賴總統應讓朝野和諧合作 國民黨定敞開心胸

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，總統賴清德不要忘記自己不只是民進黨主席，應趕快回到總統的身分，讓台灣能朝野和諧、合作，國民黨一定敞開心胸，但是民主絕不是民進黨作主、為主，而是尊重少數以及服從多數。

國民黨今天上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，朱立倫、前總統馬英九，國民黨副主席夏立言、連勝文，秘書長黃健庭、台北市長蔣萬安以及多位國民黨立委、中常委等參加。

朱立倫在受訪時表示，唯有朝野和、中央地方和、全民和台灣才有未來，賴總統不要忘了自己不只是民進黨的主席，每天只想跟國民黨、在野黨、全民鬥，應趕快回到總統的身分，讓台灣能朝野和諧合作，國民黨一定敞開心胸，但是民主絕不是民進黨作主、為主，而是尊重少數以及服從多數。

談到賴總統的新年談話，朱立倫表示，希望賴總統面對新的一年，大家能用團結、合作和諧的心，讓兩岸、國內、朝野能更和，讓民眾過好日子。

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針對民進黨立法院黨團總召柯建銘稱要罷免立法院長韓國瑜，朱立倫指出，今天是新年就不多說，柯建銘也是辛苦，為了執行賴總統的意旨，說出許多違心之論，甚至是自己都不相信的話。

此外，面對宜蘭縣長林姿妙涉貪被法院判刑，朱立倫強調，全力支持林姿妙爭取清白，在過程中已證明沒有收賄，至於圖利部分，還需要到高院努力爭取清白，相信最後司法會證明清白。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140101