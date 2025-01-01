賴總統：立院爭議法案可覆議釋憲 人民也有選舉罷免創制複決權利【全文】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）總統賴清德今天發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」，談話後將接受媒體提問。他指出，政黨競爭是民主一環，國內政治紛爭，必須在憲政體制內依循民主方式解決，才能持續深化民主。

賴總統說，台灣必須在憲政體制內依循民主，深化民主，民主對台灣的價值不是自由生活方式而已，社會蓬勃發展動力，也是國際品牌，只有繼續走、絕不回頭。

他提到，政黨競爭是民主的一環，但國內政治紛爭，必須在憲政體制內依循民主方式解決，才能持續深化民主，面對立法院爭議法案，政院有權提出覆議，提供立院重新審視的空間，憲政機關也可以聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。

賴總統說，民眾也有選舉、罷免、創制、複決權力，才能匯聚更大民主力量，展現主權在民真諦。（編輯：林克倫）1140101

賴總統致詞全文：

今天是2025年的第一天，一元復始，萬象更新，祈願台灣國泰民安、風調雨順，百業興隆、人民安居樂業、幸福生活。

回顧2024年，「台灣尚勇」，充滿挑戰，也充滿榮耀。

我們一起經歷了震災和風災，挺住了威權主義持續不斷的挑戰。

我們也共享榮耀；台灣拿下了「世界12強棒球賽」的冠軍，現在，全球各地的台灣人，都知道這個「Team Taiwan」手勢。

在巴黎奧運，王齊麟和李洋，再次奪得羽球男雙金牌，林郁婷為台灣摘下首面拳擊金牌。在國際國中科學奧林匹亞競賽，我們代表隊的六位學生，通通得到金牌，而楊双子著作、金翎英譯的，「臺灣漫遊錄」獲得了美國國家圖書獎，展現出國際級的台灣文學實力。

我們台灣英雄，不分年齡、不分領域，在許多國際賽事，都抱回大獎、締造新紀錄，都用傑出的表現詮釋台灣，讓世界看見台灣的精神與文化，也讓全體國人都感到驕傲。

各位國人同胞，我們同甘共苦，榮辱與共，我們一起流淚歡笑，我們都是一家人，都是「Team Taiwan」。

我要感謝每一位國人在崗位上的付出，推動台灣的進步，創造台灣的榮耀，也讓台灣有更大的能量，在世界嶄露頭角。

新的一年，我們要繼續讓更多台灣的故事，成為世界的故事，台灣的成功，成為全球進步的動力。

展望2025年，全球將開啟全新的局面；有超過70個國家，在去年舉行選舉，有全新的民意，當各國的政局展開新頁、國際的局勢快速變化，台灣更要繼續以穩健的步伐，向前邁進。

第一，我們要堅定地走在民主的道路上。

台灣能夠走過黑暗專制年代，到今天成為亞洲民主燈塔的光明時刻，是許許多多民主前輩犧牲奉獻、全體國人共同努力的結果。民主對台灣的價值，不只是自由的生活方式、社會多元蓬勃發展的動力，更是外交上贏得國際信任的品牌。

不論台灣受到任何的威脅和挑戰，民主，都是台灣唯一的路，只有繼續走，絕不回頭。

國內政黨競爭，是民主政治的一環，但是國內的政治紛爭，必須在憲政體制內，依循民主的方式解決，才能持續深化民主。

立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。

人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。

新的一年，變動的國際局勢，對全球民主國家而言，充滿嚴峻的挑戰。當前，俄烏戰爭、以哈衝突仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。

尤其，台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素。台灣必須要居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。

守護台灣的民主和安全，人人有責，我們要凝聚每一分力量，來提升全社會防衛韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。

對內，我們要以民主鞏固民主，對外，我們更要以民主和世界交朋友，確保安全和平。

因為台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。

全球民主陣營更應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共同解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。

第二，我們要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性。

2024年上半年，台股的漲幅是世界第一，全年的經濟成長率，預期可達到百分之4.23，位居亞洲四小龍之首。國內投資暢旺，突破5兆元大關，通膨率也逐步回穩。1到11月外銷訂單，達到5,366億美元，比2023年同期增加百分之3.7；1到11月份出口，也比2023年同期，增加百分之9.9，達到4,315億美元。

近來也有調查顯示，2024年，企業平均調薪的幅度高於2023年，也有超過9成的企業，計畫在今年調薪，將創下8年來新高。在在可見，台灣的景氣持續復甦，經濟穩健成長。

雖然總體經濟表現亮眼，但我們依然要關注地緣政治變化、全球經濟環境的不確定性，以及紅色供應鏈低價傾銷，對台灣產業造成的衝擊。

對國家而言，百工百業同等重要，每個產業都強，台灣國力才會強。中小微型企業是台灣的經濟命脈，各地工業區的發展，更是創造台灣榮景的動能，我們也要讓「台灣製造」的精神，繼續發揚光大。

因此，我們不僅僅要發展高科技產業，行政院也已經提出對策，來協助傳統產業和中小微型企業，全面導入科技應用，落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路，來提升經營體質和生產力。

台灣必須持續提升經濟韌性。近年來，台灣對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提升，已經明顯超越對中國的投資，這顯示，我們分散市場、降低對單一市場的依賴，已經有成果，未來更要繼續協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

與此同時，台灣也要以民主跟世界一起拚經濟。我們要發揮半導體與AI產業的優勢，鏈結民主國家一起深化民主供應鏈的韌性，也要透過國際合作，不論是在無人機、低軌道衛星、機器人、軍工、安控，或是生技醫藥、綠能科技、新農業、循環經濟等產業，都要掌握前瞻技術，促進多元發展，讓台灣持續引領全球民主供應鏈的進步，也確保全球民主供應鏈的安全與穩定。

第三，我們要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

民主就是人民作主，兩千三百萬人，不分族群、世代、黨派、城鄉，都是國家的主人。

新的一年，我們會繼續推動福國利民的政策，但是中央需要足夠的財源來進行各項措施，因此，我期待《財劃法》的修法，朝野政黨能夠就各自的版本，冷靜再思考，為國家尋求長治久安之道。

從今天開始，基本工資連續第9年調升，月薪從2萬7,470元，增加到2萬8,590元，時薪從183元增加到190元。我們也希望，透過軍公教人員連續兩年調薪、以及提高加薪減稅優惠，來帶動企業加薪，讓全國人民共享經濟發展的果實。

我也知道，大家都希望繳稅少一點、房租少一點。今年，我們繼續推動減稅，舉例來說，單身的民眾，年所得44萬6千元以下，可以免繳稅；雙薪夫妻年所得89萬2千以下，以及雙薪育有兩名6歲以下幼兒的四口之家，如果年所得146萬1千元以下，也都不必繳稅。租金補貼戶數，也會從50萬戶擴充到75萬戶，讓大家生活負擔少一點。

今年，「文化幣」的發放年齡，從16歲下修到13歲。13到22歲的年輕人，都可以獲得政府補助，進行藝文體驗。而「青年百億海外圓夢基金計畫」即將上路，讓更多台灣年輕人圓夢，可以到世界各國學習與交流。

我們更要成立「運動部」，讓年輕人在運動場追逐夢想，同時積極發展運動產業，推廣全民運動，讓國人更健康。

今年，台灣將邁入「超高齡社會」，我們要推動「長照3.0」，提供長輩更完善的照顧，也將擴大癌症篩檢 的對象和服務，繼續打造「健康台灣」。

另外，今天開始，台灣正式實施碳費制度，來接軌國際，落實2050淨零排放目標。我們也要繼續邁向「均衡台灣」，在上個月，行政院啟動的「兆元投資國家發展方案」，以及提出的「六大區域旗艦計畫」，都是為了要繼續擴大投資公共建設、發展地方的特色產業，來縮小城鄉與貧富差距，讓人人都可以安居樂業。

各位國人同胞，現在的台灣，在民主、科技、經濟等各領域的表現，都受到國際的肯定。這證明了，我們國家發展的方向正確。

新的一年，台灣一定要團結一致，繼續朝正確的方向前進。我們期待，不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉為優先，讓國政順利推動，台灣能夠站穩腳步，大步向前，創造更輝煌的成就。

新的一年，我們還有更多精采的台灣故事，要告訴全世界，讓海內外的台灣人，一次又一次為台灣的榮耀，一起歡呼喝采。

「台灣尚勇」！我們繼續一起打拚，自信勇敢地迎向世界新局，謝謝大家！