總統：中國若有誠意 台旅會海旅會談判開放兩岸觀光

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（中央社記者游凱翔台北1日電）赴大陸旅遊禁團令尚未解除，外界關注兩岸觀光是否開放。總統賴清德今天表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣的台旅會、中國的海旅會進行談判。

賴總統今天發表上任後首次新年談話，並接受媒體提問，媒體關切，上海副市長華源日前在雙城論壇宣布恢復上海陸客團赴台旅遊，台灣是否有相關配套措施。

賴總統表示，在回答此問題之前，他想先還原一個事實。去年1月到11月，台灣民眾到中國旅遊、商務人數高達205.2萬人次，但中國民眾到台灣來，同時期只有28.5萬人次，數字相差懸殊。

賴總統指出，台灣開放中國學生來台就讀並取得學位，因為中國並未開放，目前人數是0；另外，台灣也開放中國人民來台灣自由行，但人數也是0。由此可看出，真正阻撓兩岸交流的是中國，並非台灣。

賴總統強調，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行談判。

總統指出，若有機會也想問中國，為何中國讓他們的民眾在沒有任何限制下，可以到美國、日本等各國旅遊，唯獨對台灣採取種種措施，「這真的是對台灣表達善意嗎？難道不能一視同仁嗎？」（編輯：林克倫、楊凱翔）1140101