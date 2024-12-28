赴陸旅遊禁團令未解 陸委會：北京難道沒責任

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國大陸指稱「赴陸旅遊禁團令」卡關兩岸觀光。陸委會主委邱垂正表示，北京為開放陸客來台不斷地附加條件，對台複合性施壓不斷、製造兩岸交流障礙，「北京難道沒責任嗎」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）與大陸委員會（陸委會）為了兩岸觀光卡關問題數次往來論戰，國台辦將問題源頭之一歸咎赴陸旅遊禁團令。邱垂正接受中央社專訪直言，問題的本質在於「他就是不願意開放、他就是沒有開放」。

邱垂正表示，對岸講了很多開放陸客來台觀光的意願，不過也附加很多與觀光開放無關的條件，目前也僅開放中國大陸福建居民前往金馬旅遊；所謂的赴陸旅遊禁團令未能獲得解除，這也與中共持續對台複合性施壓有關。

中國大陸民航局擅改M503航路後，交通部觀光署今年2月7日宣布，即起停止招攬赴陸旅遊團。

邱垂正坦言，政府一直有在檢討應在適當時機解除禁團令，不過中共持續對台複合性施壓，包括5月20日賴政府上台後隨即推出「聯合利劍」軍演，後又拋出「懲獨22條」，持續製造兩岸交流障礙，「北京難道沒責任嗎」。

邱垂正表示，台灣是自由民主憲政國家，民眾有遷徙、移動自由，截至目前為止，兩岸往來人流數量呈現極不對稱樣貌。今年1至10月，台灣赴陸230萬人次、大陸人士來台32萬人次，其中近10萬人次是從第三地來台灣，整體呈現約7：1懸殊落差，「我們去得多、他來得很少，非常不對稱」。

邱垂正強調，台灣觀光旅遊已經做好準備，早在去年8月24日對外宣布方案，現在就看中國大陸國務院文旅部何時將上海市副市長華源對於推動上海居民來台觀光的表態轉為正式的政策公告；有了公告後，台灣將再提相應措施。

邱垂正對於北京恐操弄開放陸客觀光議題表達憂慮。他說，不歡迎對岸操作觀光區別對待，例如「去藍不去綠」，僅允許陸客前往特定政黨執政縣市觀光；或是施展「養套殺」手法，養成台灣觀光旅遊業對陸客的依賴性後，又以政治理由隨時喊停，成為對台經濟脅迫手段。

「業者應該追求市場驅動的觀光市場」，邱垂正表示，中共主導的觀光政策不會是一個穩定的制度，因為其中參雜政治考慮，所以有一再地告訴觀光業者，應該透過努力經營爭取消費者選擇，讓正常市場帶來觀光客，例如第三地陸客來台觀光，這就是消費者的選擇。

邱垂正強調，歡迎陸客來台觀光立場不變，不過還是必須提醒，陸客來台觀光是政策驅動的結果，往往疊加很多條件、隨時可以喊停，台灣觀光業者有意經營兩岸旅遊生意的話，必定也要有這樣的風險概念。

據內政部移民署統計資料，今年1月1日至11月30日止，第三地陸籍人士申請許可來台觀光計13.4萬人次、實際來台9.8萬人次。（編輯：呂佳蓉）1131228