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反制懲獨22條 禁陸涉台系統「一把手」來台

2024/12/28 11:10
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陸委會主委邱垂正專訪（1）（中央社記者李雅雯台北28日電）中國大陸對台拋出「懲獨22條」，陸委會主委邱垂正表示，抗議引發兩岸人民對立、增添赴陸風險的措施，拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，這也是爾後審查申請案件的原則。

邱垂正接受中央社專訪時強調，必須對於對岸拋出「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）表達抗議，拒絕發給地方台辦主任來台許可將是審查申請案件的原則；除非其願意接受在台約晤。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）與其他部門於6月21日透過記者會宣布懲獨22條。邱垂正形容，這對於兩岸正常交流帶來極大殺傷力，激起兩岸人民對立、增添赴陸人身風險，「幾乎是你不支持中共統一政策就可能被繩之以法」。

懲獨22條有判處死刑、缺席審判、終身追溯等設計，搭配「台獨頑固分子舉報信箱」鼓勵檢舉。邱垂正表示，這些所謂的懲治措施增添赴陸人身風險，也對常住在陸的台灣民眾帶來惶惶不安，除了透過橙色警戒提醒民眾外，勢必要與大陸反映、抗議。

「我們後來就不發（來台許可）證給省市或各重要城市的台辦主任」，邱垂正指出，懲獨22條嚴重傷害台灣人民情感，必須對台辦系統表達抗議，在拒絕上海市台辦主任金梅來台前，其實也拒絕了杭州市台辦主任參與兩湖論壇的來台申請。

「如果非來不可，那要與我們約晤」，邱垂正還原拒絕金梅來台與會雙城論壇的情況。

他說，彼時有開出但書，要求與金梅私下約晤，擬當面表達對於懲獨22條的不滿，不過最終未獲同意；不發給上海市台辦主任來台許可，這不是針對台北市政府的作為，在對岸發布懲獨22條後，「我們都沒有讓主管台灣事務的這些台辦主任來台」。

邱垂正強調，在6月21日懲獨22條發布後，沒有發給任何台辦主任來台許可，這也會是爾後審查申請來台案件原則；有些台辦人員負責行政工作，這類型態則會加以協助，「但是如果是主任、副主任的層級，我們就會有比較嚴格的管控」。

對於兩岸宗教交流，陸委會也將採取嚴審立場，這是對於台灣3名一貫道信徒在陸被拘捕的回應動作。中國大陸國台辦13日首度對外證實，周姓、江姓、謝姓等3人在陸涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕。

邱垂正提到，這3名老先生、老太太不過是講四書五經，不能理解為什麼要動用刑法去逮捕，在中國大陸宣揚四書五經，倘若犯了什麼法，也要告知台灣，完全無法理解對岸的標準在哪裡。

「一手說要弘揚文化、要促進宗教文化交流；一手又拿刑法來抓人逮捕，這種做法我們沒辦法接受」，邱垂正認為，對岸主張對台宗教交流，卻不允許台灣赴陸宗教交流，單向宗教交流很可能只是統戰，對於未來兩岸宗教交流會採嚴審立場。（編輯：張淑伶）1131228

邱垂正
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