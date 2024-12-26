一貫道信徒被捕 陸委會：中共才是宗教交流障礙

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（中央社記者李雅雯台北26日電）陸委會今天重申，台灣3名一貫道信徒在陸被拘捕，中共才是兩岸宗教交流最大障礙，呼籲對岸盡快釋放3名老人家，今後對於兩岸宗教交流一定會嚴加審查。

大陸委員會（陸委會）26日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）指稱台灣3名一貫道信徒在陸涉及「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，國台辦發言人陳斌華昨天在例行記者會上說，民進黨對此事進行政治操弄、無理阻礙兩岸宗教交流。

梁文傑提到，「一貫道」名字來自於孔子所言「吾道一以貫之」，一貫道是台灣各個宗教裡面，唯一一個在講道的宗教，談的是四書五經；中共每天在說台灣搞「去中華文化」，一貫道卻是真正地以中華文化、以儒為宗的一個宗教。

「如果這樣的宗教，你把它當作是邪教在大陸逮捕的話，那你有什麼樣的資格去說台灣是在摧毀中華文化、在切斷中華文化的這個聯繫」，梁文傑批評，完全無法理解在台灣至少有80萬名信徒的一貫道，為什麼在中共眼中成為會道門或邪教組織。

梁文傑提到，查閱中國大陸最高人民法院和最高人民檢察院關於邪教組織的定義可發現，邪教組織是指冒用宗教、氣功或者其他名義建立、神化首要分子，利用、製造、散布迷信邪說手段蠱惑、蒙騙他人，發展控制成員、危害社會的非法組織，這些形容詞全都放不到一貫道身上。

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梁文傑強調，中共沒有宗教自由，其所推動的兩岸宗教交流不過是一種統戰手法，不過一個在台灣的堂堂正正宗教，也是台灣各個宗教中唯一倡導四書五經的宗教，「你在那邊要做逮捕，這才是兩岸宗教交流的最大障礙」。

梁文傑呼籲，對岸應該盡快釋放3名一貫道老人家；今後對於兩岸宗教交流也一定會嚴加審查，也就是舉凡不尊重宗教自由，只想把宗教當作統戰工具的做法，「我們都會嚴審」。（編輯：張淑伶）1131226