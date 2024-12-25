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兩岸觀光卡關 陸委會：難接受觀光客淪要脅籌碼

2024/12/25 18:40
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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國大陸國台辦今天指稱，台灣赴陸旅遊禁團令、平潭尚未復航、橙色警戒為開放陸客來台旅遊障礙；陸委會回應，對岸不斷增添條件，難以接受其將觀光客做為要脅籌碼。

大陸委員會（陸委會）25日透過書面表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束以後，對岸迄今未開放陸客團來台旅遊，不斷為開放添加附帶條件，意圖把觀光客當成要脅籌碼，客觀事實俱在，「我方無法接受」。

陸委會提到，對岸軍機、軍艦一再地擾台，又發布實施「反間諜法」、「懲獨22條」等法規，多次無故盤查和留置台灣民眾，最近又無理地逮捕台灣一貫道信徒。「我方發布旅遊警戒旨在提醒國人旅遊安全，有理有據」。

陸委會強調，歡迎陸客團來台觀光的立場沒有改變，既然陸方表示還要「積極研究」，「我方將待陸方研究完畢，（中國大陸國務院）文旅部做出正式公告，再做出相應措施」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。

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國台辦發言人陳斌華表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊；民進黨應為兩岸旅遊恢復正常化創造條件、不是製造障礙。

陳斌華提出「三問」。他說，禁團令是不是還沒有解除、對於台灣旅遊業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應、是否仍將台灣居民赴陸旅遊警示維持在橙色；「兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局」。（編輯：張淑伶）1131225

陳斌華
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