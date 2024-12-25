開放陸客來台遊 國台辦重申擴大規模並反提三問

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（中央社記者邱國強北京25日電）針對陸客來台旅遊議題，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，陸方樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。而「民進黨當局」應為兩岸旅遊恢復正常化創造條件，而不是製造障礙。

陳斌華並針對陸委會副主委梁文傑18日表示，上海市副市長華源發表推動上海居民赴台旅遊的談話，應視中國大陸文旅部是否正式公告說，「民進黨當局」應回答，台灣方面是否尚未解除「禁團令」？對台灣業者提出的平潭至台灣專案包船申請是否尚未回應？是否仍將台灣居民赴大陸旅遊警示維持「橙色」？

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答兩岸媒體多次提問時，作上述表示。

陳斌華宣稱，今年3月「民進黨當局」曾短暫解除赴大陸旅遊禁團令，6月「出爾反爾又再度實行禁團令」。2023年8月又「無端以所謂對等原則作為拒不解除禁團令的藉口」。

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他聲稱，事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局。民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

陳斌華並針對2025年元旦、寒假及春節的兩岸航班說，陸方有關主管部門已就進一步做好兩岸直航工作作出部署，要求執行飛行兩岸航線的大陸航空公司和有關機場「提供更多優質、便利的服務」。（編輯：謝怡璇）1131225