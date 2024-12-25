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布林肯指台灣議題是國際的事 國台辦：不容外人置喙

2024/12/25 11:42
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（中央社記者邱國強北京25日電）針對美國國務卿布林肯日前表示，國際社會並不認為中國是台灣的內政，而是「我們的事」，國台辦發言人陳斌華今天聲稱，解決「台灣問題」不容外人置喙，美方應恪守「一個中國原則」，慎之又慎處理「台灣問題」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答陸媒提問時，作上述表示。

陳斌華宣稱，「台灣是中國的台灣。台灣問題是中國的內政。解決台灣問題，是兩岸中國人自己的事，不容外人置喙」。

他又聲稱，「台獨分裂行徑」和「外部勢力干涉」是台海和平穩定的最大威脅。美方如果真心希望台海和平穩定，就應該恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，慎之又慎處理「台灣問題」，明確反對台獨，支持「中國和平統一」。

布林肯（Antony Blinken）18日接受外交事務（Foreign Affairs）期刊訪問時表示，美國拜登（Joe Biden）政府讓人們更加重視台灣議題，「如果因中國的行動導致台灣危機，這將波及全球，沒有人能置身事外」。

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他指出，全球每天有50%的商業貨櫃流量通過台灣海峽，70%的微晶片在台灣生產。台灣危機將對全球經濟帶來巨大影響，這使得歐洲各國更加積極地對中國表達立場，要求維持台灣海峽的和平與穩定。

布林肯直指，中國常說台灣是他們的內政，與他國無關，「事實上，國際社會已經做出回應：『不，（台灣）是我們的事』」。國際社會對俄羅斯侵略烏克蘭的回應，對中國是很明顯的教訓，越來越多國家一致強調維持台海和平的重要性，因為這將深刻影響大家的利益。（編輯：呂佳蓉）1131225

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