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陸未釋放一貫道信徒宗教交流喊停？國台辦：政治操弄

2024/12/25 12:29
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（中央社記者邱國強北京25日電）針對媒體日前報導，若中國大陸不釋放被捕的台灣一貫道信徒，兩岸宗教交流未來可能暫緩，國台辦發言人陳斌華今天除重申3名信徒涉嫌違反陸方法令被捕，並聲稱「民進黨當局」對此事「政治操弄」，是兩岸交流的真正障礙。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

陳斌華宣稱，台灣居民周某等3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關「依法逮捕」。有關部門將「依法」展開案件辦理，「依法保障當事人合法權益」。

他聲稱，「民進黨當局」對此事進行「政治操弄」，掩蓋不了其「不擇手段，干擾破壞兩岸交流的事實」。「『民進黨當局』對兩岸旅遊設置重重障礙；刁難阻攔兩岸城市交流，鼓譟兩岸產業脫鉤斷鏈，無理阻撓兩岸宗教民間信仰文化交流，『劣跡斑斑事實俱在』，是兩岸人員往來正常化，交流合作常態化的真正障礙」。

陸委會24日針對自由時報上述報導表示，「國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念，中共所推動的宗教交流都是統戰工具」。

海峽交流基金會秘書長羅文嘉日前對此事表示，3名當事人均為年逾70歲老人家，前往中國大陸陪讀四書五經，並未從事政治性活動；透過各式管道試圖了解狀況，都未獲對岸回應。（編輯：謝怡璇）1131225

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