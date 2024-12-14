一貫道信徒滯陸 海基會：北市官員應多一點人性

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（中央社記者李雅雯台北14日電）海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇關切一貫道信徒滯陸一事，台北市副市長林奕華回應，可能海基會溝通管道全斷了。對此，海基會表示，請北市府相關官員保持多一點基本人性。

海峽交流基金會（海基會）14日透過書面表示，海基會接獲一貫道信徒家屬陳情後，在第一時間會面、協助家屬，透過正式、非正式管道要求對岸依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報。

海基會表示，對岸直到13日海基會背景說明會後才匆匆對外回覆，「台北市政府與國民黨籍市議員針對本案的相關回覆，似乎表示這3位長者不是台北市民，還是他們不該被關注」。

海基會強調，海基會有各種不同管道，不過面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助，「請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持」。

羅文嘉13日於海基會背景說明會上表示，有3名台灣一貫道信徒於10月在中國大陸被逮捕，當事人都是70幾歲、80幾歲老人家，建議蔣萬安在雙城論壇舉行期間，向中共表達對於該案的關切。

台北市副市長林奕華14日上午接受媒體聯訪時回應，期待海基會扮演應該有的角色，趕快跟對岸進行相關溝通，這是海基會原來的功能；雙城論壇定位很明確，這是一個市政交流平台，台北市、上海市彼此交流。

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林奕華說，羅文嘉應該趕快進行與對岸溝通的工作，否則可能代表海基會與對岸溝通的管道是全部都沒有了，才會期待原來是市政交流平台定位的雙城論壇來做這樣的一件事情。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）13日證實，周姓、江姓、謝姓等3名台灣民眾在陸涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕；目前3人均已聘請律師。（編輯：楊昇儒）1131214