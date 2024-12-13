3名一貫道信徒在陸滯留 國台辦：涉違法被捕

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對3名台灣一貫道信徒10月間在中國大陸被捕，國台辦傍晚表示，這3名台籍民眾因涉嫌違反中國「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，已被廣東省公安機關逮捕，3人均已聘請律師。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天透過書面表示，經了解，周姓、江姓、謝姓等3名台籍民眾涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關「依法逮捕」。

國台辦說，目前這3人均已聘請律師。有關部門將「依法」展開案件辦理，「依法保障當事人合法權益」。

海基會秘書長羅文嘉4日在立法院答詢時表示，中國大陸公安人員約在10月10日前後闖入一處民宅，逮捕屋內一些民眾，總人數不詳，目前確認其中3人為台灣一貫道信徒，且平均年齡70多歲，是前往中國大陸陪當地人讀一貫道經書。

此後有消息指出，這起涉及宗教的案件發生在廣東，牽連人數多達約200人。

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羅文嘉指出，當事人家屬有與海基會尋求協助，海基會曾傳真中國大陸海峽兩岸關係協會想了解當事人狀況，希望獲得支援、協助，但未獲回應；同時也循海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議窗口與陸方聯繫，也未獲回覆。

他表示，在對岸一直沒有具體回應下，海基會也透過其他管道試圖了解當事人狀況。此案與以往類似案子比起來有非常多不透明之處，目前能提供給外界的資訊也很有限。目前海基會已提供家屬一些法律支持與協助。（編輯：呂佳蓉）1131213