台灣一貫道信徒滯陸 海基會：盼蔣市長轉達關切

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（中央社記者李雅雯台北13日電）海基會秘書長羅文嘉今天表示，3名台灣一貫道信徒在中國大陸被逮捕，透過各式管道查詢，沒有獲得對岸任何回覆。他呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇舉行期間表達關注、轉達關切。

海峽交流基金會（海基會）13日下午舉行背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，社會各界關注兩岸交流，也必須同時提醒，有3名台灣一貫道信徒於10月在中國大陸被逮捕，當事人都是70幾歲、80幾歲老人家；目前為止沒有任何消息，透過各式管道向對岸查詢也未獲回覆。

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羅文嘉強調，這3名一貫道信徒僅是在民宅裡面讀經書，不是從事政治行為，已經失去消息2個月，台灣社會是不是應該多關心一下這件事情，「我認為這比雙城論壇更重要、更有意義」。

羅文嘉建議蔣萬安在雙城論壇舉行期間對於該案表達關切。他說，如果蔣萬安聽到這樣的消息，也聽到了呼籲，可不可以透過雙城論壇舉行期間，正式地向中共提出3名台灣一貫道信徒在陸失去消息的訊息，盼給家屬一個答覆。（編輯：楊昇儒）1131213