麟洋出賽遇喊「中國台灣」 海基會：不認同矮化

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（中央社記者李雅雯台北13日電）「麟洋配」在大陸杭州出賽BWF年終總決賽時遇場邊喊「台灣是中國的」。海基會秘書長羅文嘉表示，不接受矮化台灣，若挾交流名義來台宣傳這樣的主張，台灣可以明確說「不」。

海峽交流基金會（海基會）13日下午舉行背景說明會，由羅文嘉主持，他於會上做出上述表示。

羅文嘉指出，羽球好手李洋、王齊麟在杭州比賽時，遇到觀眾席喊出「台灣是中國的」，這是對於台灣的矮化，台灣人不認同這樣的主張；倘若來到台灣也是用同一套方式宣傳，台灣可以明確地說「不」。

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羅文嘉表示，台北上海城市論壇（雙城論壇）或兩湖論壇（南投與大陸杭州）的舉辦行之有年，如果對岸只是運用這些平台、交流機會來台灣宣傳、主張「中國台灣」、「中國台北」或「台灣是中國一部分」，台灣必須說「不」。

羅文嘉強調，對於對岸任何矮化台灣、削弱台灣的作為，任何民選首長都應該勇敢地拒絕；也呼籲對岸正視中華民國主權存在，不要再用「中國台灣」、「中國台北」稱呼台灣、矮化台灣。（編輯：呂佳蓉）1131213