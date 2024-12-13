BWF年終賽周天成逆轉勝安東森 相隔3年再晉4強

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣羽球一哥周天成今天在BWF年終總決賽預賽最終戰，背負著贏球晉級、輸球淘汰的壓力，以16比21、21比18、21比15擊敗丹麥好手安東森，相隔3年後再次重返4強。

周天成預賽和馬來西亞李梓嘉、中國李詩灃、丹麥單安東森（Anders Antonsen）同組，原本暫居分組第1的李梓嘉，在今天稍早對李詩灃的比賽中，於第2局領先時傷退，也讓整組其他3人必須扣除對戰李梓嘉的成績後重算，使得預賽苦吞2連敗的周天成再度燃起晉級希望。

現年34歲的周天成，今年是他生涯第5度參加年終總決賽，過去他曾在2018、2019、2022年分組預賽出局，2020年則闖進4強以銅牌作收，今年總算在相隔3年後再度闖進最終4強。

這場關鍵戰役，前2局雙方各取一勝，關鍵的第3局前段，雙方經歷7度平手後，周天成逐漸拉開分數，加上安東森出現過多主動失誤，勝利女神也逐漸向周天成靠攏。

周天成在15比14領先時，多次靠著主動攻擊及1次幸運的翻網球，一口氣連得5分，取得20比14領先，並擁有6個賽末點。

在順利「關門」並拿下比賽勝利後，周天成興奮的握拳朝著場邊大喊，而賽後周天成的物理治療師高敏珊，也激動的跪地禱告，感謝這得來不易的1勝。

周天成是今年參加年終賽8名男單球員當中年紀最大的選手，儘管經過3場高強度激戰，他仍舊堅持下來，也成為這次年終賽4強中碩果僅存的台灣球員。

經過3天預賽賽事，男單A組第1是安東森、第2周天成；B組第1是中國石宇奇、第2是克里斯蒂（Jonatan Christie）。（編輯：龍柏安）1131213