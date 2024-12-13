楊博軒、胡綾芳不敵奧運金牌 BWF年終賽全敗收場

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳今天在BWF年終賽預賽最終戰，對上巴黎奧運金牌中國組合鄭思維、黃雅瓊，以19比21、17比21落敗，預賽3戰全敗無緣晉級4強。

世界排名第14的楊博軒、胡綾芳，生涯對上世界第3的中國組合鄭思維、黃雅瓊6次全部吞敗，近4次交手甚至一局未得。

儘管賽前就已無緣晉級，但楊博軒和胡綾芳開賽依舊放手一搏、全力求勝，靠著胡綾芳在前場出色的移動，以及精準的預判搶球，一度以12比6取得全場最大的6分領先。

只可惜首局後段，鄭思維、黃雅瓊靠著出色的經驗和調動，迫使台灣組合輪轉站位發生失誤，多次出現楊博軒主動攻擊後還得負責銜接下一拍的情況，讓中國組合蠶食分數順利逆轉。

第2局鄭思維、黃雅瓊越打越順手，不論在球路變化或者輪轉速度都再度提升，給了台灣組合很大壓力，很快取得7比2的領先，並以11比8進入技術暫停。

休息過後戰況沒有改變，胡綾芳雖多次預判對手回球路徑，但手上失誤還是過多，中國組合輕鬆取得20比12的8個賽末點，儘管楊博軒、胡綾芳奮力追回5分，最終仍以直落2敗北。

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楊博軒是今年世界羽球總會（BWF）年終賽唯一參加2項的台灣球員，只可惜他和胡綾芳的混雙預賽3戰全敗，另外和李哲輝搭檔的男雙，則要在今天對上丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）尋求預賽首勝。

拿下今年巴黎奧運羽球混雙金牌的中國組合鄭思維、黃雅瓊，也早在年終賽前就宣布將退役，這場比賽也是他們的最後一舞。（編輯：陳政偉）1131213