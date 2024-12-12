BWF年終賽 台灣混雙楊博軒、胡綾芳預賽2連敗

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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣羽球混雙組合楊博軒、胡綾芳今天在BWF年終總決賽預賽第2戰，和世界第2的中國組合蔣振邦、魏雅欣纏鬥38分鐘，仍以17比21、19比21惜敗，吞下預賽2連敗。

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽在中國杭州舉行，世界排名第14的楊博軒、胡綾芳，今天於預賽第2戰面對世界排名第2的中國組合蔣振邦、魏雅欣，雙方賽前僅在今年印尼公開賽交手過一次，當時台灣組合以0比2敗北。

今天雙方再度交手，首局前段彼此互有拉鋸，儘管先被對手以11比7進入技術暫停，但隨後台灣搭檔靠著胡綾芳多次在前場的停頓二次發力出拍，順利影響對手並連拿4分追平比數。

只可惜隨後又被中國組合打出6比1攻勢，雖然楊博軒、胡綾芳苦追至16比17的1分差，但最終仍不敵對手讓出首局。

第2局楊博軒、胡綾芳表現更加出色，先以11比10搶先進入技術暫停，短暫休息過後，台灣組合靠著對手多次回球失誤又連得5分，取得全場最多的16比10領先。

沒想到中國組合急起直追，靠著9比3攻勢追成19比19平手，隨後胡綾芳回球掛網，被對手打出賽末點，接著楊博軒的接發球過高，正好讓蔣振邦一拍回擊得分，台灣組合只得黯然吞下敗仗。

吞下BWF年終賽混雙預賽2連敗的楊博軒、胡綾芳，想要晉級4強之路顯得艱辛，他們預賽最終戰，將對上今年巴黎奧運金牌組合、中國的鄭思維、黃雅瓊。（編輯：張雅淨）1131212