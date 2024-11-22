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BWF中國羽球大師賽 楊博軒胡綾芳止步混雙8強

2024/11/22 12:41
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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣羽球混雙組合楊博軒、胡綾芳今天在BWF超級750的中國羽球大師賽8強，遭遇頭號種子、中國組合馮彥哲、黃東萍，以13比21、13比21落敗，吞下對戰4連敗。

世界排名第14名的楊博軒、胡綾芳，賽前生涯和世界排名第2的馮彥哲、黃東萍交手3次全都以直落2落敗。

首局開打後雙方互有拉鋸，比賽前段楊博軒、胡綾芳還能跟對手僵持，但是在7比8落後時，被對手逐漸拉開差距，這段期間楊博軒、胡綾芳多次在沒有受迫的情況下回球掛網，讓馮彥哲、黃東萍輕鬆拿下首局。

第2局楊博軒、胡綾芳開賽就連得2分，但對手加快輪轉速度後，給了台灣組合很大壓力，在4比5落後時，馮彥哲、黃東萍一波6比1的攻勢，先以11比5進入技術暫停。

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短暫休息過後，楊博軒、胡綾芳的得分總是無法連貫，受制於對手快速的平、抽、擋，台灣組合一度連跑位都大亂，多次位置重疊，最後只打了38分鐘，再度以直落2落敗。

楊博軒、胡綾芳在本週年終賽最新排名，暫居第9名，儘管沒能在前8名的參賽名單中，但因為前8裡有3組中國組合（每個國家僅能2組參賽），因此楊博軒、胡綾芳還在遞補吊車尾參賽名單內。（編輯：吳協昌）1131122

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