楊博軒、胡綾芳不敵混雙世界第8 日本羽球賽止步4強

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（中央社記者黎建忠台北24日電）台灣混雙好手楊博軒、胡綾芳，今天在BWF超級750的日本羽球公開賽4強，面對世界排名第8的香港勁敵鄧俊文、謝影雪，歷經3局苦戰仍以18比21、21比15、19比21落敗。

世界排名第22的台灣組合楊博軒、胡綾芳，賽前面對香港組合鄧俊文、謝影雪交手3次全都落敗，而對手也在今年巴黎奧運挺進8強。

楊博軒和胡綾芳從2019年開始合作搭檔，今年的超級750新加坡羽球公開賽摘銀，是兩人生涯首度挺進高等級賽事冠軍戰。

今天4強賽楊博軒和胡綾芳暖機稍慢，首局兩度以2比9、9比17大幅落後，不過比賽後段曾追到18比19的1分差，可惜沒能上演逆轉秀。

打出信心的楊博軒和胡綾芳，第2局要回主導權，撐過比賽前段的拉鋸，台灣組合在9比8領先時靠著一波8比1的攻勢奠定勝基，以21比15扳回一成。

決勝第3局楊博軒、胡綾芳雖一度以7比12落後，但仍追成16比16平，只可惜關鍵時刻被鄧俊文、謝影雪連得4分，取得4個賽末點，儘管台灣組合追回3分還是不幸落敗。（編輯：龍柏安）1130824