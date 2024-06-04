印尼羽球賽 「楊肉盧」國際賽合拍最終戰晉16強

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（中央社記者黎建忠台北4日電）BWF超級1000的印尼羽球公開賽，台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯以21比15、21比16擊敗德國組合晉級16強，這也是他們合作的最後1場國際賽；另外楊博軒、李哲輝也逆轉勝對手。

世界排名第25名的「楊肉盧」楊博涵和盧敬堯，今天是生涯首度面對世界排名第54的德國組合蓋斯（Bjarne Geiss）、佛克（Jan Colin Volker），沒有意外僅用35分鐘直落2過關。

據了解，打完這場印尼羽球公開賽後，楊博涵和盧敬堯就會拆夥，將來不再合體參加國際賽。

楊博涵和盧敬堯從2022年開始分屬不同球團，是國內少數跨球團的雙打組合，但同為30歲的2人從2016年就開始搭檔男雙參加國際賽，至今拿過4場冠軍，但考量到2人的年紀，這場印尼公開賽將是2人在國際賽的合拍最終戰，接下來將回到球團各自搭檔年輕球員傳承經驗。

至於世界排名第12的楊博軒、李哲輝，生涯首度對上世界排名第53名的馬來西亞組合劉航益、吳永昌卻意外陷入苦戰。

首局開打後雙方分數就呈現拉鋸戰，領先的一方最多3分，比賽後段台灣組合雖一度以16比14領先，此時卻被對手連得5分超前，最後就以19比21落敗。

第2局李哲輝和楊博軒重整旗鼓，在3比6落後時，逮到機會就多次主動進攻殺球，拉出一波12比2的攻勢超前比分，順利以21比14追回一局。

決勝負的第3局，已經摸透對手打法的李哲輝和楊博軒，在比賽前段和對方5度平手後，於6比6平手時祭出一波9比2的攻勢拉開比分，順利再以21比14收下第3局和比賽勝利。

李哲輝和楊博軒在4月底力拚奧運資格，只可惜功虧一簣，但2人並不氣餒。楊博軒透露，下半年就是多打比賽累積經驗，繼續在高等級的國際賽打出好成績。（編輯：李亨山）1130604