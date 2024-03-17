李哲輝、楊博軒不敵大馬組合 全英羽球賽4強淘汰

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（中央社記者黎建忠台北17日電）近期屢創佳績的台灣羽球男雙組合李哲輝、楊博軒今天在超級1000的全英羽球公開賽4強，面對生涯從未贏過的大馬組合謝定峰、蘇偉譯，仍以16比21、15比21落敗，無緣冠軍賽門票。

世界排名第15的李哲輝、楊博軒，賽前對戰世界第5的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯3戰皆敗，今天試圖力拚首勝以及全英羽球賽的冠軍戰資格。

首局前段雙方互相拉鋸，謝定峰、蘇偉譯先以11比7進入技術暫停，短暫休息後，大馬組合靠著出色的輪轉以及前3拍的快節奏攻勢，以一波5比2的攻勢擴大領先差距，順利先收下首局。

第2局謝定峰、蘇偉譯開賽後就連得6分，讓台灣組合苦苦追趕，但比分都沒能縮小到5分之內，謝定峰、蘇偉譯如願直落2拿下比賽勝利。

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謝定峰、蘇偉譯的中、前場，以及前3拍的節奏和速度都相當出色，尤其謝定鋒在前場抓球的時間差，以及突如其來的虛攻軟調，讓李哲輝、楊博軒防不勝防，第2局大多只能靠著零星拿分。

儘管李哲輝、楊博軒止步全英羽球公開賽4強，但這趟歐洲行收穫滿滿，包括拿下德國羽球公開賽冠軍、法國羽球公開賽亞軍，加上這場全英羽球賽4強，預計下週世界排名積分還會增加。（編輯：施施）1130317