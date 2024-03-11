李哲輝楊博軒法羽男雙銀牌：打太保守下次要更兇

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）法羽公開賽大黑馬，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天出戰決賽，以11比21、17比21敗給世界第一印度組合，拿下亞軍，創生涯最佳。兩人告訴中央社，今天太保守，下次盡量把球打得兇一點。

法國傍晚5點，最新奧運場館阿迪達斯體育館（Adidas Arena）仍人潮眾多，觀眾引頸期盼本屆超級750系列法國公開賽的最後一場賽事。

世界排名第16的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天於法羽公開賽冠軍決賽，對上現在世界排名第一的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。

此次為李楊配首度闖進賽史冠軍戰，兩人經歷36分鐘激戰，以11比21、17比21不敵世界男雙王者，收下法國公開賽銀牌。

首局雙方4比4平手後，印度組合就拉出一波10比2的攻勢，一路取得14比6領先。雖李楊兩人嘗試追分，但對手默契極佳，且球打得相當具威脅性，被印度拍檔拿下首局。

第2局李哲輝、楊博軒找回節奏，和對手有來有往，比賽前段雙方經歷6度平手，李楊配一度取得11比9超前，此時現場氣氛沸騰，台灣和印度球迷積極為自家選手高呼應援。

但可惜蘭基雷迪與謝提在13比14落後時，又來了一波6比1的攻勢逆轉戰局，最終在20比16取得4個賽末點後順利拿下勝利。

李哲輝和楊博軒雖以亞軍作收，但已是2人自從2019年合作以來在超級500等級以上賽事的最佳成績。

賽後李哲輝和楊博軒顯然對表現不十分滿意，兩人接受中央社訪問時表示：「發揮得沒有很好，蠻多球打得太保守，也有很多球被他們限制。」

面對世界男雙王者，李哲輝和楊博軒認為：「下次盡量把球打得比較兇一點，今天可能打得太保守了。」

李哲輝和楊博軒出現多次防守失誤，對此兩人向記者指出：「畢竟對方的進攻也是蠻強的，有時如果我們要吃到點的話，就會比較容易噴出界；有時候是被他們擊到，噴到出界，所以一樣要以進攻為主。」

李哲輝分析：「防守的話兩邊可能都頂不太住，但可是他們失誤比較少。」

李楊配被視為今年法國公開賽最大黑馬，一路過關斬將，不僅擊敗印尼第一男雙，更以直落2打敗世界第6、前世錦賽男雙金牌組合保木卓與小林優吾，氣勢銳不可擋。

對此，兩人表示沒有特別戰略或心法。李哲輝說，賽前做跟平常一樣的事，也沒有特別準備哪些，「上場就是把該做的事做好，把球控進、失誤率盡量降低」。

這場比賽為兩人進帳9350分的世界排名積分，也對他們爭搶奧運資格相當有幫助。李哲輝謙虛表示：「接下來奧運積分就是全英和亞錦賽，（取得奧運門票）難度很大，但就是順順的就好。」他指的是12日開始的全英羽球公開錦標賽。

對於廣大球迷的支持，兩人說：「謝謝大家這個禮拜熬夜看我們比賽，最後一場球沒有發揮得像前面4場那麼好，但下禮拜希望可以盡量維持這禮拜前4場的狀況。」

駐法代表吳志中偕代表處同仁於賽後親自向李哲輝、楊博軒，以及教練團致意、道賀，並稱兩人為「台灣的英雄」。

李哲輝和楊博軒的好表現令觀眾印象深刻，賽後有各國球迷與工作人員紛紛要求與兩人合照，更有一群台灣支持者守在選手出口等候兩人，為台灣之光加油。（編輯：陳惠珍）1130311

10日賽後，駐法代表吳志中（右4）偕代表處同仁向李哲輝（右3）、楊博軒（左6）、中華隊總教練劉佳城（左5）與教練團致意道賀，並稱兩人為「台灣的英雄」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年3月11日