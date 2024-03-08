王子維帶傷拚 法國羽球公開賽不敵對手止步8強

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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣羽球好手王子維今天疑似帶傷在超級750的法國羽球公開賽登場，面對生涯沒贏過的泰國好手昆拉武特無緣再演驚奇，最終以18比21、16比21落敗，止步8強。

世界排名第27名的王子維，在16強直落2擊敗生涯沒贏過的世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），今天8強對上世界排名第8、去年羽球世界錦標賽男單金牌的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），2人生涯交手5次，也是由昆拉武特全勝。

比賽開打後王子維多次在場中伸展自己的雙腳和膝蓋，尤其他左膝和腰部都貼上層層的貼紮，看得出來身體狀況並非百分之百。

首局前段雙方還能互有拉鋸，不過昆拉武特在雙方10比10平手時，多次掌握攻勢強攻，拉出一波7比1的攻勢奠定勝基，如願收下首局。

第2局王子維靠著出色的防守功力，讓對手昆拉武特頻頻出現失誤，一度以10比5領先，並且以11比9進入技術暫停。

短暫休息過後，雙方陷入拉鋸戰，不過就在王子維以16比14領先時，被對手一口氣連得7分逆轉結束比賽，期間王子維2次判斷出界球失誤，2次主動失誤的掛網球，都是讓對手打出氣勢的主因。（編輯：謝雅竹）1130308